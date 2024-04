Landkreis Augsburg

Landkreis-Gemeinden nehmen 18 Millionen Euro mehr ein

Plus Eine Statistik weist Plus beim Geld des Landkreises Augsburg auf. Die Gemeinden und Städte verweisen auf immer mehr Zusatzaufgaben

Von Michael Siegel

Städte und Gemeinden in Deutschland haben 2022 einen Einnahmerekord bei den Steuern erzielt. So titelte jetzt eine Nachrichtenagentur und bezog dabei explizit auch die Kommunen im Landkreis Augsburg mit ein. Was nicht falsch ist, mag gleichwohl viele Bürgermeister und/oder Kämmer ins Grübeln bringen. Denn zwar steigen die Einnahmen beständig an, vor allem aber auch Aufgaben, die Bund und Land den Kommunen übertragen. Kinderbetreuung, energetische Modernisierung, Maßnahmen der Datensicherheit... in nahezu jeder Haushaltsberatung bekommen die örtlichen Gremien erklärt, was da in den vergangenen Jahren an Zusatzaufgaben auf ihre Gemeinde zugekommen ist und wie sehr es die Gemeindekasse zusätzlich fordere.

So stiegen die Einnahmen im Landkreis Augsburg an

Auf der Basis der Meldungen an die Regionaldatenbank Genesis aus den Ergebnissen der Städte und Kommunen lässt sich laut Agentur-Mitteilung für den Bund sagen, dass die Kommunen bis zum 31.12.2022 insgesamt 139,5 Milliarden Euro eingenommen haben. Das ist ein Plus von 9,8 Milliarden Euro. Der Geldzufluss im Kreis Augsburg mit seinen 46 Gemeinden und über 261.000 Einwohnern stieg dabei gegenüber dem Vorjahr um 18 Millionen Euro. Letztlich kamen von Bürgerschaft und Firmen rund 386,6 Millionen Euro zusammen, mit denen die Verwaltung wirtschaften konnte.

