Landkreis investiert mehr in ein Projekt gegen Obdachlosigkeit

Umherziehende Männer finden in Schwabmünchen nicht nur eine Herberge, sondern auch Unterstützung. Doch das Angebot wird immer teurer.

Obdachlosigkeit hat ganz verschiedene Ausprägungen. Die einen verlieren ihre Wohnung und kommen bei einem Familienmitglied oder Freunden unter. Die anderen erhalten von ihrer Heimatgemeinde eine Unterkunft. Doch wer kümmert sich um jene, die zumeist allein umherziehen? Im Landkreis Augsburg gibt es allein in Schwabmünchen eine Anlaufstelle für diese Gruppe und auch nur für umherziehende Männer in der Fachberatungsstelle für Wohnungslose, Wärmestube und Herberge. Doch nun benötigt das Angebot des SKM in der Caritas selbst mehr Unterstützung.

Die Menschen, um die es dabei geht, haben ganz besondere Schwierigkeiten in ihrem Leben, hat jetzt der Leiter des Fachbereichs Soziale Dienste im Landratsamt, Thomas Geldhauser, im Kreisausschuss erläutert. So haben diese Menschen nicht allein ihre Wohnung und finanzielle Sicherheiten verloren, sondern dazu auch existenziell tragende Beziehungen zu ihrer Familie oder anderen Lebensgemeinschaften. Im Landkreis Augsburg bietet ihnen allein die Fachberatungsstelle in Schwabmünchen eine Anlaufstelle.

Ein Zimmer auf dem Weg zur eigenen Wohnung

Dort gibt es nicht nur ein Bett in einem der beiden Dreierzimmer, erläuterte Geldhauser in der Sitzung. Die Fachberatung möchte auch helfen, einen ersten Schritt in Richtung Sesshaftigkeit und geregeltes Leben zu geben – falls die Männer das möchten. So können Betroffene für die Dauer von sechs Monaten ein gesondertes Zimmer anmieten, um damit einen ersten Schritt in Richtung Rückkehr in ein normales Leben zu gehen und wieder in eine eigene Wohnung ziehen. Das schaffen sie oft nicht allein, die Fachberatungsstelle unterstützt sie dabei. Die Betroffenen erhalten zudem ärztliche und zahnärztliche Versorgung.

Das Angebot wird gut nachgefragt. Nach Auskunft des SKM erfolgten im Jahre 2021 in der Fachberatungsstelle 1501 Übernachtungen, im Jahr darauf dann 1306 Übernachtungen. Doch nun hat der SKM Schwierigkeiten, das Angebot aufrechtzuerhalten. Gestiegene Personal- und Raumkosten sind der Grund dafür. Der Kreisausschuss hat deshalb beschlossen, das Angebot mit jetzt jährlich 67.000 Euro zu unterstützen, das sind 4000 Euro mehr als in den Vorjahren.

Lesen Sie dazu auch