Landkreis sucht „Kunst am Bau“ für neues Gersthofer Gymnasium

Es ist das größte Bauprojekt des Landkreises Augsburg. Nun schreibt der Landkreis Augsburg einen Wettbewerb für Kunst am Bau beim neuen Gersthofer Gymnasium aus.

Am neuen Gebäude des Gersthofer Paul-Klee-Gymnasiums wird seit Monaten gebaut. Die Ausmaße der künftigen Schule sind bereits klar zu erkennen. In knapp zwei Jahren soll das Gymnasium auf dem ehemaligen Gersthofer Festplatz eingeweiht werden. Nun sucht der Landkreis Augsburg mit einem Wettbewerb die passende „Kunst am Bau“. Bewerber müssen allerdings ein paar Bedingungen erfüllen.

Seit dem offiziellen Spatenstich Mitte Juni 2021 ist einiges auf der Baustelle des Neubaus des Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen passiert: Alle Gebäudeteile des Schulhauses sowie die Dreifachsporthalle und die Tiefgarage auf dem mehr als 21.000 Quadratmeter großen Areal sind inzwischen gut erkennbar und man braucht nicht mehr viel Fantasie, um sich vorzustellen, was für ein geräumiges, modernes und schönes Gymnasium auf dem ehemaligen Gersthofer Festplatz heranwächst.

Außengestaltung des Gersthofer Gymnasiums schreitet voran

Während die Bauarbeiten am voraussichtlich 73 Millionen Euro teuren Neubau des Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen stetig voranschreiten, nimmt auch die Ausgestaltung der Außen- und Innenräume zunehmend Form an. Ausgewählte Bereiche und Flächen des für bis zu 1350 Schülerinnen und Schüler geplanten Schulgebäudes sollen künstlerisch gestaltet werden.

Gersthofen Gymnasium Neubau Wettbewerb Kunst am Bau 2022 So sollen die Außenanlagen des neuen Gersthofer Paul-Klee-Gymnasiums einmal aussehen. Foto: Planstatt Senner M�nchen

Bei den Bereichen handelt es sich um den Vorplatz der Schule an der Schubertstraße, die Nordfassade des Schulhauses und die Aula. Der Fachbereich Hochbau des Landratsamts Augsburg ruft zu diesem Zweck einen Wettbewerb aus, in dessen Zuge sich interessierte Künstlerinnen und Künstler ab sofort anmelden können.

Es gibt einige Voraussetzungen für die Bewerberinnen und Bewerber: Durch den künstlerischen Beitrag soll ein visueller Bezug im Sinne einer künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Namensgeber der Schule, Paul Klee, hergestellt werden. Insofern sind Vorschläge gewünscht, die sich „identitätsstiftend“ auswirken, so die Vorgabe des Landkreises.

So können Kunstschaffende teilnehmen

Für das zu errichtende Kunstwerk stehen insgesamt 180.000 Euro einschließlich Nebenkosten zur Verfügung. Dem einstufigen Wettbewerb ist ein offenes Bewerbungsverfahren vorgeschaltet. Die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber für den eigentlichen Wettbewerb erfolgt durch ein Gremium. Teilnahmeberechtigt sind Künstlerinnen und Künstler sowie Künstlergruppen aus Deutschland, die ausschließlich freischaffend tätig sind. Die Professionalität ist anhand der Vita und eines verifizierbaren Ausstellungsverzeichnisses entsprechend zu belegen.

Alle Informationen, Teilnahmebedingungen sowie Bewerbungsunterlagen für den Wettbewerb sind auf der Internetseite des Landkreises zugänglich. Bewerbungen können ab sofort und spätestens bis Mittwoch, 5. Oktober, um 12 Uhr eingesendet oder im Landratsamt abgegeben werden. Die Unterlagen sind in einem verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Bewerbung für Kunst am Bau, Neubau Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen“ einzureichen. Die Anschrift lautet: Landratsamt Augsburg, FB 61 – Hochbau, Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg.