Landrat Martin Sailer für 15 Jahre Schirmherrschaft bei „Mukis“ geehrt

Max Strehle hat als Vorsitzender des Fördervereins „Mukis“ Landrat Martin Sailer für dessen 15-jährige Schirmherrschaft mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet. Mit seinem langjährigen Engagement und den regelmäßigen Spendenaktionen habe der Landrat einen bedeutenden Beitrag zum Wohl kranker Kinder und ihrer Familien im Landkreis Augsburg geleistet. „Martin Sailer war von Anfang an nicht nur ein Unterstützer auf dem Papier. Ohne Persönlichkeiten wie ihn könnten wir viele unserer Projekte nicht umsetzen“, so Strehle. Dabei hob der Vorsitzende besonders die Losverkäufe auf den Landkreisfesten hervor, deren gesamter Erlös stets dem Verein „Mukis“ zugutekommt. Damit könnte den kleinen Patientinnen und Patienten in der Kinderklinik der Uniklinik Augsburg und im Mutter-Kind-Zentrum Schwaben direkt geholfen werden. „Gerade Kinder brauchen in schwierigen Situationen mehr als nur medizinische Hilfe“, so Landrat Sailer. „Sie brauchen ein Stück Normalität, Fürsorge und Geborgenheit. Dafür setze ich mich gerne ein.“ (AZ)

