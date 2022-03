Landkreis Augsburg

18:30 Uhr

Landrat Sailer bleibt dabei: Wer Corona hat, soll trotzdem vor die Türe dürfen

Plus Die Maske fällt, das Gablinger Impfzentrum macht dicht, die Zahl der Infizierten ist auf Rekordniveau. Trotzdem will der Augsburger Landrat die Quarantäne abschaffen.

Von Philipp Kinne

Es ist genau ein Jahr her, da trat im Landkreis die sogenannte Corona-Notbremse in Kraft. Weil die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage in Folge über dem Wert von 100 lag, durften die eigenen vier Wände nachts nicht mehr verlassen werden. Shoppen ging zu großen Teilen nur auf Bestellung, Party überhaupt nicht. Ein Jahr später ist die Inzidenz mehr als 20-mal so hoch - und praktisch alle einschneidenden Corona-Maßnahmen werden aufgehoben.

