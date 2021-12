Landkreis Augsburg

Landrat Sailer schimpft über Impfstoffmangel: "Ein absoluter Skandal"

Plus Das Impfzentrum in Gablingen hat wieder eröffnet. Doch Anlass zur Freude ist das keine. Im Gegenteil: Im Kreistag setzt Landrat Martin Sailer zu einer Schimpftirade an. Das steckt dahinter.

Von Christoph Frey

Seit Montagmorgen ist das auf Weisung des Freistaates Bayern zwischenzeitlich geschlossene Impfzentrum in Gablingen wieder in Betrieb. Doch die Impfkampagne im Augsburger Land leidet unter dem fehlenden Nachschub mit dem Impfstoff von Biontech. Der Augsburger Landrat Martin Sailer sprach am Montag von einem - so wörtlich - "absoluten Skandal. Das ist Staatsversagen auf der ganzen Linie."

