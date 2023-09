Landrat zum Thema Sicherheit im Landkreis: "No-Go-Areas gibt es bei uns nicht"

Nach den tödlichen Schüssen in Langweid rückt das Thema Sicherheit in den Fokus. Landrat Martin tauschte sich dazu mit dem Polizeipräsidenten aus.

Nach schrecklichen Vorkommnissen wie dem vor wenigen Wochen in Langweid , keimt sie in manchen Bürgerinnen und Bürgern auf: die gefühlte Unsicherheit. Dabei ist es im Augsburger Land statistisch gesehen sehr sicher. „Mir ist es deshalb sehr wichtig, durch unsere Arbeit eine nachhaltige und effektive Stärkung des Vertrauens in die Polizei herbeizuführen“, sagte Polizeipräsident Martin Wilhelm bei einem Austausch mit Landrat Martin Sailer (CSU).

Polizei will mehr Personal gegen Kriminalität im Internet einsetzen

Aus Sicht des Polizeipräsidenten des Präsidiums Schwaben Nord und seines Vizepräsidenten Michael Riederer gibt es in der Region keine besonderen Auffälligkeiten. Man nähere sich bei den Straftaten zwar langsam wieder den Vor-Corona-Jahren an, verstärkt Sorgen machen müsse man sich aber nicht. Ähnlich sieht es Landrat Martin Sailer: „So etwas wie No-Go-Areas gibt es bei uns glücklicherweise nicht und das liegt nicht nur am ländlichen Raum, sondern auch maßgeblich an der guten Arbeit der örtlichen Polizeiinspektionen.“

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Das komplexe Thema Internetkriminalität beschäftigt dabei zunehmend die Polizei. „Im Internet gibt es eben nicht die eine Straftat: Es ist alles zu finden, von Betrügereien über Staatsschutzthematiken und Drogendelikte bis hin zur Kinderpornografie." Deshalb solle in Zukunft in diesem Bereich mehr Personal eingesetzt werden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch