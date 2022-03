Landratsamt Augsburg teilweise telefonisch nicht erreichbar

Am Aschermittwoch, 2. März, müssen die Leitungen in der Mittagszeit zeitweise gekappt werden. Auch alle Außenstellen sind betroffen.

Dringende Wartungsarbeiten an der Telefonanlage sorgen am Aschermittwoch für eine zeitweilige Unterbrechung der telefonischen Erreichbarkeit des Landratsamtes in Augsburg. Das teilte die Behörde jetzt mit.

Am Mittwoch, 2. März, müssen an der Telefonanlage des Landratsamtes Augsburg dringende Wartungsarbeiten vorgenommen werden. Aus diesem Grund wird die telefonische Erreichbarkeit an diesem Tag ab 13 Uhr für circa eine Stunde unterbrochen. Davon betroffen sind neben der Corona-Hotline des Landkreises 0821 3102 3999 das gesamte Hauptgebäude der Behörde am Augsburger Prinzregentenplatz, alle Außenstellen in Augsburg, Gersthofen, Schwabmünchen und Stadtbergen sowie der Abfallwirtschaftsbetrieb für den Landkreis Augsburg in Schwabmünchen. (AZ)