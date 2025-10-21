Landtagsabgeordnete Marina Jakob empfing Gäste im Maximilianeum

Über 100 Gäste waren der Einladung der Landtagsabgeordneten Marina Jakob gefolgt, um sich über die Arbeit des Hohen Hauses und die Tätigkeit der umweltpolitischen Sprecherin der FreieWähler-Landtagsfraktion zu informieren. Zur Besuchergruppe gehörten neben zahlreichen Einzelpersonen aus Westendorf, Meitingen und Achsheim auch der Schützenverein Langweid, die Pfarrgemeinde Stettenhofen, der Soldaten- und Kameradenverein Langweid sowie die Ugandahilfe. Nach einer gemeinsamen Stärkung in der Landtagsgaststätte erhielten die Gäste bei einer Filmvorführung einen Einblick in die Arbeit des Bayerischen Landtags. Im Anschluss wurden die Gäste durch die historischen Räume des Gebäudes geführt und nahmen im Plenarsaal an einer Diskussionsrunde mit Marina Jakob teil.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!