Landkreis Augsburg

vor 17 Min.

Landtagswahl: Maximilian Deisenhofer will Sport und Bildung in Bayern stärken

Plus Der Grünen-Abgeordnete setzt sich für bessere Bedingungen in Kitas und Schulen ein. Den Landkreis Augsburg will er zum Vorreiter erneuerbarer Energien machen.

Von Katja Röderer

Maximilian Deisenhofer hat allen Grund zu strahlen. Die Grünen im Augsburger Land stehen hinter ihrem Direktkandidaten für die Landtagswahlen am 8. Oktober. Mit 34 von 35 Stimmen haben sie ihn in den Wahlkampf geschickt. Es ist schon der Dritte für den 36-Jährigen, der "frischen Wind für Sport und Bildung" in den Landtag bringen will. Seit fünf Jahren sitzt er hier für den Stimmkreis Augsburg-Land-Süd im Plenarsaal. Seine Karriere als Gymnasiallehrer hatte er dafür einst an den Nagel gehängt.

Als Maximilian Deisenhofer das zweite Staatsexamen 2016 bestanden hatte, wurden kaum Gymnasiallehrer eingestellt. Er schwenkte um und wurde Berufsschullehrer. Rückblickend empfindet er das als Glücksfall, weil er hier auf motivierte Schüler traf, die er in Englisch, Sozialkunde, Deutsch und Ethik unterrichtete. Trotzdem schüttelt er den Kopf über die "damals kurzsichtige Personalpolitik". Man habe doch gewusst, wann wie viele Lehrer in den Ruhestand gehen. Heute sitzt der Landtagsabgeordnete im Bildungsausschuss. "Hier kann ich die Nöte aus der Praxis an die richtige Stelle tragen", sagt er.

