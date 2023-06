Landtagswahl: So können Kinder und Jugendliche im Kreis Augsburg abstimmen

Ende September ist im Augsburger Land wieder U18-Wahl. Dafür werden noch Wahllokale gesucht. Wer alles mitmachen kann.

Der Wahlkampf für die Landtagswahl im Oktober ist bereits im vollen Gange. Auch Kinder und Jugendliche bilden sich ihre Meinung zu politischen Themen, bei der Wahl am 8. Oktober haben sie jedoch kein Stimmrecht. Deshalb gibt es die sogenannte U18-Wahl.

Sie ist für alle Kinder und Jugendlichen, die aufgrund ihres Alters nicht an regulären Wahlen teilnehmen dürfen. Sie findet vom 21. bis 29. September statt.. "Als Initiative für politische Bildung bietet U18 Platz dafür, dass Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sich selbstbestimmt und selbstbewusst politisch ausdrücken. Dabei soll kein Wissen abgefragt werden. Vielmehr ist die Zeit vor Wahlen spannend, die eigene Meinung, Zukunftsvisionen und die eigenen Fragen zu entdecken – und damit eine eigene Wahl zu organisieren", heißt es in einer Pressemitteilung des Kreisjugendrings.

So funktioniert die U18-Wahl im Kreis Augsburg

Gemeinsam mit dem Bayerischen Jugendring (BJR) sucht der Kreisjugendring Augsburg-Land (KJR) noch nach Institutionen, Initiativen oder Einrichtungen, die Wahllokale einrichten wollen. Beteiligen können sich alle Organisationen, die parteipolitisch unabhängig sind. Idealerweise werden Wahllokale an Orten eingerichtet, an denen sich Jugendliche aufhalten: an Schulen, in Vereinen, in Jugendeinrichtungen, an öffentlichen Plätzen oder in Freizeiteinrichtungen. Der BJR koordiniert die U18-Wahlen in Bayern und stellt Wahllokale und Infomaterial zur Verfügung. Im Landkreis Augsburg ist zusätzlich der KJR Ansprechpartner. Wer ein Wahllokal eröffnen will, erhält beim Kreisjugendring Beratung und Unterstützung. Am Donnerstag, 6. Juli, findet um 18.30 Uhr ein Online-Infoabend zur U18-Landtagswahl statt. (AZ)

Info: Online-Infoabend U18-Landtagswahl – Mach mit! Termin: Donnerstag, 6.7.23, um 18.30 Uhr Anmeldung: www.kjr-augsburg.de. Mehr Informationen unter www.bjr.de/u18 und www.U18.org sowie bei Lena-Maria Frank, Bildungs- und Kulturreferentin l.frank@kjr.al.de, Telefon 0821/450795133

