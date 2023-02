Langsam geht's aufwärts: Stadthallen verzeichnen wieder mehr Publikum

Plus Nach der Pandemie blieb beim Neustart der Stadthallen vielfach das Publikum aus. Doch nun zeichnet sich ein positiver Trend in Neusäß, Gersthofen und Stadtbergen ab.

Mehr als zwei Jahre lang war es eher ein Risiko, Tickets für Kulturveranstaltungen in den Stadthallen zu kaufen. Denn wegen der Pandemie mussten selbst nach dem Lockdown ständig Abende abgesagt oder mehrfach verschoben werden. Selbst Monate nachdem alle Einschränkungen für Veranstaltungen aufgehoben wurden, macht sich dies noch beim Vorverkauf bemerkbar. Doch es gibt einen Lichtstreif am Horizont, wie eine Umfrage unserer Redaktion ergab.