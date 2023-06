Lehrermangel ist nicht die einzige Baustelle der Schule

Schulen brauchen zufriedene Lehrkräfte, das ist klar. Doch der Fachkräftemangel ist nicht das einzige Problem. Es geht um die Zukunft der gesamten Gesellschaft.

Das Szenario ist einfach: Zwei gelernte Lehrkräfte sitzen auf dem Podium und unterhalten sich über Schule und was dort schiefläuft, so wie vor wenigen Tagen auf Einladung der Grünen in Fischach. Heraus kommt die Erkenntnis, dass Schule für Lehrerinnen und Lehrer einfach unattraktiv ist: zu viel Arbeit, zu unflexible Arbeitszeiten, zu wenig Geld.

Aber das kann und darf doch nicht alles sein, wenn es um Schule geht! Ganz klar, ohne (zufriedene) Lehrkräfte geht es nicht. Im Mittelpunkt sollten jedoch immer die Schülerinnen und Schüler stehen. Schließlich geht es mit ihrer guten und passenden Ausbildung um die Zukunft der gesamten Gesellschaft. Hier zeigt sich: Je weniger Unruhe in der Schullandschaft ist, umso größer ist die Qualität der Bildung.

Zu viel Veränderung schadet oft der Qualität

Das zeigen die Bundesländer Sachsen und Bayern mit ihrem seit Jahrzehnten stabilen Schulsystem. Und das zeigt auch Baden-Württemberg: Bis vor einigen Jahren noch in einem Atemzug mit Bayern genannt, liegt das Bundesland heute nach starken Veränderungen nur noch auf einem hinteren Platz in verschiedenen Leistungserhebungen. Was freilich nicht bedeutet, dass in Bayern alles super läuft. Aber weniger Veränderung könnte in der aktuellen Situation ein Mehr sein.

Lesen Sie dazu auch