Landkreis Augsburg

vor 34 Min.

Lehrermangel: Nach Wutbrief an Söder legt Landrat mit Kritik nach

In den Freien tobt der politische Streit über die Ursachen des Lehrermangels.

Plus Martin Sailer beschreibt Personalversorgung an Grund- und Hauptschulen als bodenlos und fordert bessere Arbeitsbedingungen. Doch wer ist schuld an der Lage?

Von Christoph Frey

Wer hat Schuld am Lehrermangel? Um diese Frage kreist die Debatte nach einem Wutbrief von Landrat Martin Sailer an den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU). Als "desolat" kritisierte Sailer (CSU) die Lage an den Grund- und Mittelschulen – und erntete dafür seinerseits Kritik vom FW-Landtagsabgeordneten Johann Häusler. Nun "schießt" Sailer zurück – und Häusler legt nach. Hier der Überblick über eine hitziger werdende Debatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen