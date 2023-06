Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Der Lehrermangel ist ein Problem im Landkreis – und wird es bleiben

In Langweid wird eine neue Schule gebaut. Kommunen investieren im Augsburger Land weiterhin in diese wichtige Infrastruktur. Was fehlt, sind aber ausreichend Lehrkräfte.

Plus Die Grünen hatten einen Infonachmittag zum Lehrermangel veranstaltet. Schon jetzt leiden die Schulen im Augsburger Land, an manchen Schulen wird sich die Lage noch zuspitzen.

Stefan Düll gehört sicher zu jenen Personen, die sich in den Schulen in Deutschland richtig gut auskennen. Schon seit vielen Jahren ist der Schulleiter des Justus-von-Liebig-Gymnasiums Neusäß nicht nur in Bayern im Philologenverband aktiv, der hauptsächlich Gymnasiallehrkräfte vertritt. Seit wenigen Tagen ist er der neue Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbands und damit das oberste Sprachrohr von knapp 170.000 Lehrkräften an Grundschulen, Haupt- bzw. Mittelschulen, Förderschulen und Gemeinschaftsschulen sowie Realschulen, Gymnasien und Beruflichen Schulen. Er sagt: "Der Lehrkräftemangel wird Deutschland noch zehn Jahre, wenn nicht länger beschäftigen. Allerdings gibt es da starke Unterschiede in den einzelnen Bundesländern und Schularten", ergänzt er. Bei manchen steht der große Einbruch noch an - andere dürften in einigen Jahren darüber hinweg sein. "Wie die Grundschulen in Bayern. Da könnte es ab 2025/26 schon wieder besser werden", schätzt er, "wenn nicht erneut unerwartet Kinder infolge von Fluchtbewegungen nach Deutschland kommen".

Das wird den fachlichen Leiter des Schulamts für den Landkreis Augsburg, Thomas Adleff, sicher freuen. Jahrelang hatte er berichtet, dass an den Grund- und Mittelschulen im Landkreis die Lage bei der Versorgung mit Lehrkräften relativ gut sei. Das hatte sich zu Beginn des laufenden Schuljahres schlagartig geändert. Mitte der Sommerferien sah es noch so aus, als könnte nicht einmal jeder Klasse eine eigene Klassenlehrkraft zugeteilt werden. Das gelang dann zwar noch, doch darüber hinaus wurde der Personalrahmen so eng, dass die mobile Reserve, die einspringt, wenn Lehrkräfte erkranken, schon im September aufgebraucht war. Das bedeutet: Wenn nun Lehrkräfte längerfristig erkranken, können sie nicht ersetzt werden - Unterricht fällt aus.

