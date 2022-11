Landkreis Augsburg

vor 18 Min.

Leonhardiritt: Das steckt hinter der tierischen Tradition

Alfred Schlosser und seine Hündin Honey auf dem Hof in Reischenau. Von dort aus startet der Kutscher am Sonntag in Richtung Stadel.

Plus Ross und Reiter machen sich am Sonntag auf den Weg von Oberschöneberg nach Stadel. An vielen Orten ist die Tradition des Leonhardiritts bereits ausgestorben. Worin sie ihren Ursprung hat.

Von , Werner Malcher Philipp Kinne , Werner Malcher

Früher, erinnert sich Alfred Schlosser, hätten die Kinder aus Stadel immer einen Tag mehr freigehabt als die aus den anderen Ortsteilen. Am 6. November nämlich, dem Namenstag des hl. Leonhard. "Wir anderen Kinder hatten aber auch weniger Unterricht an diesem Tag", sagt der 73-Jährige. Mit der ganzen Klasse ging es von der Schule in Oberschöneberg in Richtung Stadel zum Leonhardiritt. Eine Tradition, die es heute nur noch in wenigen Orten im Augsburger Land gibt.

