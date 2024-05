Leseraufruf: Was war Ihr erstes Auto?

Dieses Jahr feiert der VW Golf seinen 50. Geburtstag. Zu diesem Anlass suchen wir Geschichten unserer Leserinnen und Leser zu ihrem ersten Auto.

Das erste Auto ist mit besonderen Erinnerungen verbunden – vor allem, wenn man auf dem Land lebt. Zum ersten Mal ist man völlig unabhängig und frei. Die Welt steht einem offen, so weit einen der Tank eben bringt. Vielleicht ist man mit Freunden spontan ans Meer gefahren. Vielleicht hatte man seinen ersten Kuss in diesem Auto.

Oder man hat einfach die ersten eigenen kleinen vier Wände für sich genossen. Anlässlich des 50. Geburtstags des Kult-Autos VW Golf suchen wir Fotos von Ihrem ersten Auto und die Geschichten dazu. Was haben Sie mit Ihrem ersten Auto alles erlebt? Besitzen Sie es noch? Schreiben Sie uns per Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de oder redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de mit dem Betreff "Erstes Auto". (diba)