LEW öffnet die Türen: Kraftwerke am Lech können besichtigt werden

Zum Unesco-Welterbetag gewähren die drei historischen LEW-Kraftwerke am Lech seltene Einblicke – in Gersthofen und Meitingen nur nach Anmeldung.

Zum Unesco-Welterbetag am Sonntag, 4. Juni, sind die drei historischen LEW-Wasserkraftwerke am Lechkanal für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Eintritt ist frei.

Die Inbetriebnahme des Wasserkraftwerks in Gersthofen 1901 markiert nicht nur die Geburtsstunde der heutigen Lechwerke. Die Kraftwerke bilden auch den Startpunkt für die großflächige Elektrifizierung in Augsburg und der Region, wofür die historischen LEW Wasserkraftwerke Gersthofen, Langweid und Meitingen als Unesco-Weltkulturerbe ausgezeichnet wurden. Sie sind Teil des Unesco-Welterbes „Augsburger Wassermanagement-System“.

Kraftwerke sind Teil des Unesco-Welterbes

Das Motto des diesjährigen Deutschen Welterbetags lautet "Unsere Welt. Unser Erbe. Unsere Verantwortung". In den zahlreichen Veranstaltungen stehen Fragen der Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. In den drei geöffneten Kraftwerken am Lechkanal können Interessierte viel Spannendes über die klimafreundliche Stromerzeugung mit der Kraft des Wassers erfahren.

LEW Wasserkraft erzeugt jährlich rund 1,1 Milliarden Kilowattstunden Strom aus regenerativer Wasserkraft. Im Rahmen der Besichtigungen am Welterbetag können die Besucherinnen und Besucher erleben, wie die historische Pionierleistung von damals zu einem unverzichtbaren Baustein für die sichere, zukunftsgerichtete und klimafreundliche Stromversorgung von heute geworden ist.

Kraftwerke am Lech: So geht es zu den Führungen

Hier die Informationen zu den einzelnen Führungen: Führung im Wasserkraftwerk Gersthofen von 13 bis 15 Uhr: Im Wasserkraftwerk Gersthofen besteht die Möglichkeit, von 13 bis 15 Uhr an einer Führung teilzunehmen. Eine Anmeldung unter www.lew.de/offenetueren ist erforderlich. Adolf-von-Baeyer-Straße 1, 86368 Gersthofen.

Führung im Wasserkraftwerk Meitingen von 16 bis 18 Uhr: Auch für eine Führung im Wasserkraftwerk Meitingen können sich Interessierte unter www.lew.de/offenetueren anmelden. Diese findet von 16 bis 18 Uhr statt.

Das Lechmuseum Bayern im Wasserkraftwerk Langweid ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Zusätzlich zu den Führungen im Wasserkraftwerk Meitingen und Gersthofen öffnet das Lechmuseum Bayern im Wasserkraftwerk Langweid an diesem Tag, wie auch jeden ersten Sonntag im Monat, von 10 bis 18 Uhr seine Türen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Lechwerkstraße 19, Langweid. (AZ)