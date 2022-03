Landkreis Augsburg

Lkw-Fahrer erhält 12.000 Euro Bußgeld: Die höchsten Strafen im Straßenverkehr

Bei Verstößen kassieren Lkw-Fahrer schnell einmal Strafen in Höhe von mehreren Tausend Euro. Vor einigen Tagen kontrollierte die Verkehrspolizei auf der A8.

Von Matthias Schalla

Vermutlich für einige Zeit wird der Fahrer eines türkischen Lastwagens unrühmlicher Spitzenreiter in Sachen Bußgeld sein. Die Verkehrspolizei hatte vor wenigen Tagen bei einer Kontrolle auf der A8 so viele Verstöße unter anderem gegen Lenk- und Ruhezeiten festgestellt, dass sich die Strafe auf rekordverdächtige 12.000 Euro summierte. Vergleichsweise günstig kommen die Raser in der Region weg. Sogar der Motorradfahrer, der im vergangenen Jahr auf einer Landstraße mit Tempo 231 geblitzt wurde, muss weniger bezahlen. Allerdings geht es nach Auskunft des Amtsgerichts Augsburg auch wesentlich teurer.

