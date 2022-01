Lockerungen für Kultur: Veranstaltern im Landkreis Augsburg ist das zu wenig

Plus Lockerungen für Kinos und Stadthallen: Bei Veranstaltungen ist ab sofort eine Auslastung von 50 Prozent möglich. Die Freude der Veranstalter hält sich aber in Grenzen.

Für den Kulturbereich in Bayern gelten ab Donnerstag einige Erleichterungen: Bei Veranstaltungen beispielsweise in Kinos oder Stadthallen dürfen wieder 50 Prozent der Plätze statt bisher 25 Prozent belegt werden. Stadthallen-Planer und Kinobetreiber begrüßen diesen Schritt, wie eine Umfrage unserer Redaktion ergab. Dennoch sehen sie noch einige Fallstricke und großen Nachbesserungsbedarf bei der Politik.