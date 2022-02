Landkreis Augsburg

11:43 Uhr

Long Covid im Kulturbetrieb: Veranstalter im Augsburger Land ringen um Zuschauer

Plus Nach neuen Lockerungen, dürfen Veranstalter bei Konzerten oder Kabarettabenden wieder mehr Gäste begrüßen. Doch die sind noch zurückhaltend. Was in den Hallen geboten ist.

Von Christoph Frey und Phillipp Kinne

Seit zwei Jahren wartet Heinz Rudolf Kunze. Immer wieder wurde der Auftritt des bekannten Sängers und Liedermachers („Dein ist mein ganzes Herz“) in der Gersthofer Stadthalle verschoben. Am 18. März soll es nun tatsächlich klappen und lange war auch das nicht sicher. Erst die Lockerung der Corona-Bestimmungen in Bayern, wonach die Zuschauerplätze der größten Halle im Landkreis wieder zu 75 Prozent besetzt werden dürfen, machte das Gastspiel in Schwaben wirtschaftlich möglich. In der Stadthalle gehen sie fest davon aus, dass Kunze kommt. Gersthofen steht im Tourplan des Sängers.

