Aprilscherz oder nicht? Lottogewinn verschmäht und Grabstein verschenkt

Wirklich wahr oder echt erfunden? Zum 1. April präsentieren wir acht Geschichten aus dem Augsburger Land. Eine davon ist falsch. Wissen Sie welche?

Am ersten April, so will's der Brauch, werden gutgläubige Zeitgenossen mit raffinierten Schwindeleien hinters Licht geführt. Dabei schreibt das Leben schon so die unglaublichsten Geschichten. Wir stellen einige vor, die sich im Augsburger Land zugetragen haben. Einmal allerdings flunkern wir. Unsere Leser sollen nun herausfinden, welche Story nicht stimmt. Los geht's:

Der verschmähte Lottogewinn

Glücksboten der staatlichen Lotterieverwaltung sind allerhand überraschende Reaktionen gewöhnt. So etwas aber war dem Mitarbeiter neu, der einer Frau aus dem Kreis Augsburg schon mal am Telefon eine freudige Botschaft übermitteln wollte. Er wurde schlichtweg abgewimmelt. Er könne "die Story vom toten Pferd jemand anders erzählen" beschied die ungläubige Gewinnerin dem Glücksboten, den sie für den Scherzbold eines Privatradios hielt. Das "tote Pferd" waren in diesem Fall mehr als 730.000 Euro. Nicht einmal bei der staatlichen Lotterieverwaltung wollte die Frau anrufen. Sie habe schließlich "jede Menge Hausarbeit.". Nachdem alles Zureden nichts half, kam die Nachricht dann am Ende schriftlich per Post ins Haus.

9088 leere Flaschen am Haus

Wer verschenkt schon leere Flaschen? Genau das taten die Freunde eines Brautpaares. Während sich beide auf dem Standesamt das Jawort gaben, überzogen fleißige Heinzelmännchen des Paares das Haus mit mehr als 9000 zusammengebundenen Flaschen und stapelten die leeren Kisten im Garten auf. Die Freizeitbeschäftigung der Frischvermählten war damit für die nächste Zeit klar: Flaschen sammeln, Pfand kassieren.

Missratener Notruf I

Tunlichst vermeiden sollten Scherzbolde nicht nur am 1. April den Missbrauch von Notrufen. Denn das ist erstens strafbar und kann zweitens auch sonst jede Menge Ärger geben. Zum Beispiel im Familienkreis, wenn Papa sich plötzlich von der Polizei verfolgt sieht. So passiert auf der A8 im Kreis Augsburg. Dort hatte ein offenbar gelangweilter 14-Jähriger auf dem Rücksitz des elterlichen Wagens ein Schild ans Fenster gehalten. Darauf zu lesen: "Hilfe, ich werde entführt." Ein anderer Autofahrer alarmierte die Polizei, und alsbald sah Papa das Blaulicht im Rückspiegel.

Missratener Notruf II

Noch toller trieben es vier junge Burschen. Sie setzen gleich mehrere Notrufe an die Polizei ab und behaupteten, sie hätten einen frei laufenden Tiger gesichtet. Die Folge: Großeinsatz, gesperrte Straßen, schließlich schlechtes Gewissen und Geständnis, dann übernahm die Justiz.

Geheimnis gelüftet

Das Geheimnis was schon längst kein richtiges mehr, als Deutschlands oberster Spion das Versteckspiel satthatte. Hochoffiziell ernannte der damalige BND-Präsident Gerhard Schindler den von den US-Streitkräften übernommenen Horchposten in Gablingen zur Außenstelle des deutschen Auslandsgeheimdienstes und brachte vor dem Tor ein Schild an. Bei dem Ortstermin gewährte der Geheimdienstchef zudem ein paar Einblicke ins Innenleben der Anlage und bestritt die Existenz eines unterirdischen Bunkersystems. Schindler ist längst nicht mehr Präsident, Schild und Abhöranlage aber sind heute noch da.

Pferd beißt Auto

Angeblich sind sie ja Vegetarier, aber dieses vierbeinige Exemplar beschäftigte Versicherung und Justiz drei Jahre lang: Ein Pferd auf einem Reiterhof in Fischach biss mehrfach in eine Motorhaube. Das Tier steckte seinen Kopf aus der Stallung heraus und verewigte sich mit seinem Kiefer in einem Audi Q7. Nach einem Ortstermin entschied das Landgericht, dass die Pferdebesitzerin fast 900 Euro an Reparaturkosten nachzahlen muss.

Grabstein verschenkt

Kein Grab ist für die Ewigkeit, was aber bleibt, ist der Grabstein. Wohin damit? Weil so eine Grabauflösung durchaus mit Kosten und Mühen verbunden ist, verfiel eine Frau aus dem nördlichen Landkreis Augsburg auf eine ungewöhnliche Lösung: Gegen Selbstabholung verschenkte sie den Grabstein ihrer Eltern nebst Zubehör. Einer der Interessenten wollte sich das Stück als Deko für eine Halloweenparty sichern.

Die Kuh im Swimmingpool

Zum Schluss Kurioses von einer Kuh. Unverletzt überstand ein trächtiges Rindvieh im westlichen Landkreis den Sturz in einen Swimmingpool. Das Tier war auf der Flucht, weil es auf einen anderen Bauernhof gebracht werden sollte. Die Bergung durch den Bauern und einen Tierarzt mithilfe eines Hofladers nahm dann eineinhalb Stunden in Anspruch.

