Neuer digitaler Service löst Kontroverse im Augsburger Land aus

Es ist Ferienzeit und der ein oder andere muss noch schnell ihren Ausweis erneuern. Früher hat man Bilder anfertigen lassen und ist damit zum Bürgeramt oder ins Rathaus gegangen. Das hat sich jetzt geändert. Weil Passbilder nun digital sein müssen, stehen in einigen Marktgemeinden im Landkreis Augsburg jetzt neue Automaten. Aber auch dort, wo keine stehen, gibt es neue Methoden.

In Zusmarshausen stehen seit dem ersten August zwei solche Automaten im Rathaus. Die Bilder kosten dort, wie überall anders auch, sechs Euro. „Die bisherige Resonanz bei der Bevölkerung ist sehr gut und das neue Angebot wird positiv angenommen“, sagt Bürgermeister Bernhard Uhl. Seit Anfang des Monats wurden die Automaten mehr als 20 mal genutzt, sagt er. Die Marktverwaltung wolle ihr digitales Angebot weiter ausbauen, begründet er den Schritt, so einen Automaten zu installieren, der von der Bundesdruckerei kostenfrei zur Verfügung gestellt wurde. Die Marktgemeinde, sagt er, müsse ich am technischen Fortschritt orientieren. Grund für die Neuerung ist eine Verordnung des Bundes, der seit dem 1. Mai 2025 digitale Passbilder vorschreibt. Um den Prozess zu vereinfachen, bieten auch Kommunen einen Fotoservice an. Der Prozess vereinfache die Beantragung von Ausweisen, sagt Uhl.

Fotoautomaten und iPhones machen Passfotos im Landkreis Augsburg

Auch in Bobingen ist so ein Automat geplant, aber dort lief nicht alles nach Plan: „Der ursprünglich geplante Liefertermin Anfang Mai konnte aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei der Bundesdruckerei nicht eingehalten werden“, sagt Eva-Maria Gürpinar aus der Öffentlichkeitsarbeit. Der Automat soll Ende August geliefert werden. In Schwabmünchen und in Dinkelscherben wird ein Automat in dieser Woche im Rathaus installiert.

Aber lange nicht alle Gemeinden setzten auf Fotoautomaten: In Langweid sind drei „abgespeckte iPhones“, wie Mitarbeiter Markus Litzl sie nennt, im Einsatz. Diesen Weg geht man auch in Meitingen: „Wir haben uns nicht für den Automaten PointID der Bundesdruckerei entschieden, sondern für die Anwendung Biometric Go“, sagt Bürgermeister Michael Higl. Das Unternehmen stellt hierfür ein speziell konfiguriertes Smartphone zur Verfügung, das ausschließlich zur Erstellung von Passbildern genutzt werden kann.

Für Führerscheine gelten andere Regeln

Das Angebot kommt auch hier bisher gut an: Seit Anfang Juli werden die Fotos ausgestellt, teilt Ordnungsamtsleiter Achim Zwick mit. 66 Ausweise wurden auf diese Weise seit Juli bereits beantragt. Das führt Zwick auch auf die Urlaubszeit zurück. „Jetzt ist wahrscheinlich die Hochzeit und die Nachfrage sinkt auch wieder. Aber es kommt gut an und viele Bürger kommen zu uns.“ Auch die Qualität sei gut, es gibt jedoch einen Nachteil: „Wir haben nicht die Lichtverhältnisse, wie in einem Fotostudio oder mit so einem Automaten. “Auch die Stadt Neusäß arbeitet mit Handys. „Die Bilder werden abgerufen und ins System übertragen. In diesem Zusammenhang werden auch die Fingerabrücke direkt am Arbeitsplatz abgenommen“, teilt Mitarbeiterin Andrea Faber mit.

Für den Führerschein kann man weiter nicht-digitale Bilder benutzen, weil das kein Ausweisdokument ist. „Dafür muss weiterhin ein biometrisches Lichtbild im Original vorliegen. Eine Schnittstelle, die es erlauben würde, auf die digitalen Bilder aus den Gemeinden zuzugreifen, besteht nicht“, teilt das Landratsamt Augsburg mit .Die Anschaffungskosten für die Fotoautomaten müssen die Gemeinden selbst zahlen, die Erlöse für Passbilder gehen an den Staat. „Ertrag haben wir keinen“, sagt der Langweider Mitarbeiter Litzl. Dafür müsse der Bürger nicht mehr zum Fotografen oder zur Fotografin.

„Macht das Geschäft kaputt“ - scharfe Kritik von Fotografen

Diesen fehlt jetzt ein Tätigkeitsfeld. In Fischach hat ein Fotostudio wegen der Verordnung geschlossen. „Mit der bundesweiten Bestimmung fällt die Haupteinnahme des Studios weg“, heißt es auf der Homepage. So weit ist es in einem Fotostudio aus dem Landkreis-Süden noch nicht, aber der Betreiber, der nicht namentlich genannt werden möchte, wird deutlich: „Dieses System macht unseren Berufsstand kaputt.“

Sybille Haak hat das von ihr betriebene Studio in Friedberg nach 80 Jahren geschlossen. Die Fotografin wohnt in Gersthofen und hat jetzt ein Heimstudio eröffnet. „Ohne Passfotos fehlt die Laufkundschaft“, sagt sie. Aus diesem Geschäft seien oft Aufträge für Hochzeiten, Familien- Baby- oder Haustiershootings entstanden. „Die Akquise ist jetzt deutlich schwieriger, das meiste läuft online oder telefonisch“, sagt Haack, die die genannten Shootings noch immer durchführt. „Dafür braucht man kein großes Studio“, erklärt sie die Entscheidung, aus Friedberg wegzuziehen. Dort hatte sie früher bis zu 30 Passbilder täglich gemacht, seitdem es die Verordnung gibt, waren es nur noch ungefähr fünf. „Die Regierung hat das Geschäft kaputtgemacht“, sagt sie.

Der Service wird im Landkreis Augsburg gut angenommen

„Ich glaube nicht, dass das Hauptgeschäft beim Anfertigen der Passbilder liegt. Das ist ja oft mehr Aufwand als Ertrag“, sagt Bernhard Uhl, der aus Zusmarshausen auch noch keine Beschwerde vernommen hat. „Dass es den Fotografen so sehr schaden wird, glaube ich nicht, am Ende vereinfacht unser Angebot die Prozesse für die Bürgerinnen und Bürger, weil man keine zwei Gänge mehr machen muss.“

Auch in Gersthofen, wo es seit Frühjahr so einen Automaten gibt, ist das Feedback positiv. „Viele Bürgerinnen und Bürger zeigen sich erfreut darüber, nun eine zentrale Anlaufstelle zu haben, an der sie mehrere Anliegen in einem Schritt erledigen können“, teilt Pressesprecherin Vera von Witzleben mit. Regelmäßig komme die Rückmeldung, dass der Automat eine echte Erleichterung darstellt.