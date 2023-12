Machen Sie mit bei der Fotoaktion "tierische Weihnachten"

In der Weihnachtszeit ergeben sich bestimmt nette Motive mit Haustieren. Bei einer Fotoaktion unserer Redaktion gibt es zehn schöne Kalender zu gewinnen.

Die Weihnachtszeit ist nicht nur für Menschen aufregend, auch Haustiere merken oft, dass etwas anders ist im Zuhause. An den Festtagen ergeben sich so nette Fotomotive mit den tierischen Mitbewohnern. Bei einer Mitmachaktion mit dem Titel "Tierische Weihnachten" können Sie uns ihr Lieblingsbild von Hund, Katze und Co. schicken. Es gibt zehn tolle Kalender für das neue Jahr zu gewinnen.

Eine Auswahl der eingesandten Fotos werden wir in der Zeitung veröffentlichen. Alle Bilder werden in einer Online-Galerie zu sehen sein. Dort können Sie sich in Ruhe durchklicken und am Ende ihren liebsten Schnappschuss auswählen. Unter den zehn Erstplatzierten vergibt eine unabhängige Jury aus der Redaktion dann zehn Preise. Zu gewinnen gibt es: Fünf Gartenkalender der Augsburger Allgemeinen, zwei Kalender "Tiere im heimischen Garten", ein Sebastian-Kneipp-Kalender "Die Natur ist die beste Apotheke" und zwei "Der echte hundertjährige Kalender".

Passend zur Weihnachtszeit wären natürlich Fotos beispielsweise von Ihrem Tier vor dem Christbaum oder bei der Bescherung schön. Gerade Hunde und Katzen zählen als Familienmitglied und werden zu Weihnachten beschenkt. Der Handel hat schon darauf reagiert und bietet Adventskalender mit 24 Türchen für den Hund oder die Katze, weihnachtliche Hundehalsbänder mit Schneeflocken und Sternen oder Ausstechformen für Plätzchen in Knochenform und vieles mehr an.

Fotoaktion zu Weihnachten: Bitte das Tier nicht zu sehr vermenschlichen

Auch Bilder vom Vierbeiner mit einer Nikolausmütze auf dem Kopf können lustig sein. Wir haben bei der Aktion aber einen großen Wunsch. Bitte das Tier nicht zu sehr vermenschlichen und vor allem nicht nur um des Fotos willen zu etwas zwingen, was der Vierbeiner gar nicht will.

So funktioniert die Teilnahme: Schicken Sie uns unter dem Betreff "Tierische Weihnachten" das Lieblingsfoto Ihres Haustiers, egal ob Hund, Katze, Vogel oder Hamster. Schreiben Sie ein paar kurze Informationen über das Tier (Alter, Name und Wohnort). Die Mailadresse ist: redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de. Hinterlassen Sie bei einer Teilnahme bitte Ihre Telefonnummer, damit wir Sie im Fall eines Gewinns benachrichtigen können. Einsendeschluss ist Heilig Drei König, 6. Januar. Im neuen Jahr kann dann im Internet abgestimmt werden. Den genauen Zeitpunkt geben wir noch bekannt. Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter: www.augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter der Telefonnummer 0821/777-2355.