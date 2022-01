Landkreis Augsburg

19:48 Uhr

Familie entsetzt: Gerüchte zum Tod eines jungen Mannes kursieren im Internet

In den sozialen Netzwerken wird behauptet, ein junger Mann sei an den Folgen einer Booster-Impfung gegen Corona gestorben. Dabei sind die Hintergründe unklar.

Plus Der Tod eines jungen Mannes wird in sozialen Netzwerken mit seiner Corona-Impfung in Zusammenhang gebracht. Die Familie des Opfers reagiert entsetzt.

Von Philipp Kinne

Eine Todesanzeige sorgt für Aufregung in den sozialen Netzwerken. Sie zeigt einen 33-Jährigen aus dem Landkreis Augsburg, der Ende vergangenen Jahres starb. Zusammen mit einer Textnachricht, die nach Angaben von dessen Vater eine Fälschung ist, wird die Anzeige zur Zeit tausendfach geteilt. Eine unbekannte Quelle behauptet in der Nachricht, der junge Mann sei an den Folgen einer Booster-Impfung gegen Corona gestorben. Obwohl das nicht bewiesen ist, kursiert die Nachricht in etlichen Chatgruppen und Netzwerken. Für Impfgegner ist sie offenbar ein gefundenes Fressen, dabei sind die Hintergründe unklar.

