Der kuriose Start in den Cannabis-Konsum nach einer Razzia

Plus Die Teil-Legalisierung von Cannabis in Deutschland polarisiert. Wie gefährlich ist der Konsum? Ein Mann aus dem Kreis Augsburg, der angebaut und konsumiert hat, erzählt.

Von Thomas Hack

Wann sind Sie zum ersten Mal mit Cannabis in Kontakt gekommen?



Helmut Müller (Name von der Redaktion geändert): Das erste Mal mit Cannabis in Kontakt gekommen bin ich ausgerechnet auf einer Polizei-Razzia in Lindau. Damals war ich 15 Jahre alt. Einer der Dealer ist vor der Polizei abgehauen und ich selbst hatte ihn abgefangen. Dann habe ich ihm sein Haschisch einfach abgekauft – für die Hälfte seines geforderten Preises, damit ich ihn nicht an die Polizei verrate. Dann sind wir in die Wohnung eines Schulfreundes gegangen, haben den Stoff weichgemacht und in der Pfeife geraucht.

Das sagt ein Apothekensprecher über Cannabis 1 / 3 Zurück Vorwärts Was sich für Apotheker ändert: Ulrich Koczian ist Sprecher der schwäbischen Apotheker. Wie er erklärt, verringert sich durch die Cannabislegalisierung sowohl für die Apotheker als auch die Konsumenten von medizinischem Cannabis der Arbeitsaufwand. Denn Cannabis und Cannabinoid-haltige Produkte gelten seit April nicht mehr als Betäubungsmittel. „Das ist jetzt sozusagen ein normales, verschreibungspflichtiges Medikament“, sagt Koczian, der in Pfersee die Linden-Apotheke betreibt. Für Apotheken-Mitarbeiter verringere sich somit der Dokumentationsaufwand. Auch für die betroffenen Patientinnen und Patienten wird es leichter. Denn zuvor war das Betäubungsmittelrezept für medizinisches Cannabis lediglich sieben Tage gültig. Unter der jetzigen Verordnung sind es 28 Tage.

Wird Cannabis zu einer Standard-Therapie? Der Apotheken-Inhaber glaubt nicht, dass sich aufgrund der Änderung nun deutlich mehr Menschen ein Cannabis-Rezept holen werden. „Aber da man inzwischen ein besseres Verständnis für den therapeutischen Einsatz hat, kann es sein, dass es in bestimmten Bereich zu einer Standard-Therapie wird“, meint Koczian. Die Legalisierung stoße vor allem den privaten Konsum an. „Wobei wir ja aktuell diese perverse Situation haben, dass es kein legales Cannabis gibt, sondern Konsumenten sich das weiterhin von irgendeinem Dealer holen müssen“, sagt Koczian.

Wie gefährlich ist Cannabis? Inwieweit Cannabis die Gesundheit gefährdet, könne man nicht generalisieren. „Ich persönlich finde: Wir brauchen keine weiteren Drogen. Alkohol und Tabak haben auch ein Gefährdungspotenzial, auch wenn der Konsum hier akzeptiert ist“, so Koczian. Cannabis sei vor allem für jüngere Menschen bis Mitte 20 gefährlich, denn bis zu diesem Zeitpunkt ist das Gehirn noch nicht vollständig ausgereift. Genau in dieser Altersgruppe liegt laut Koczian ein großer Teil der Cannabis-Konsumenten. „In dem Alter ist die Risikobereitschaft in der Regel größer. Bei Jugendlichen kann auch ein gemäßigter Konsum zu Hirnschäden führen“, erklärt der Apotheker. (diba)

Welche Auswirkungen hatte damals der Cannabis-Konsum auf Sie?



Helmut Müller: Es hatte eine sehr beruhigende und entspannende Wirkung. Ich hatte in dieser Nacht sehr sehr gut geschlafen.

