Markus Brem kehrt Freien Wählern den Rücken

Es ist noch keine drei Jahre her, da wurde Markus Brem von der Prominenz seiner Partei "als das Gesicht der FW in unserer Heimat" gefeiert. Das ist nun endgültig vorbei. In der vergangenen Woche erklärte der Bezirksrat aus dem Gersthofer Stadtteil Hirblingen seinen Austritt aus der Bezirkstagsfraktion der Freien Wähler. Im Gersthofer Stadtrat und im Kreistag, dem er seit 2020 nicht mehr angehört, waren Brem und die Freien Wähler schon länger geschiedene Leute.

Brem erklärte am Sonntagnachmittag, "dass ich am 4. Mai gegenüber dem Präsidenten und den Mitgliedern des Schwäbischen Bezirkstags kommuniziert habe, dass ich nicht mehr Mitglied der FW-Fraktion im Schwäbischen Bezirkstag bin. Ich werde bis auf Weiteres fraktionslos im Bezirkstag sein und möchte hier so weit als möglich aktiv weiterhin Politik machen. Der wesentliche Grund meiner Trennung von der FW-Fraktion war, dass ich weiterhin kommunalpolitisch tätig sein möchte. Leider sehe ich für mich aufgrund diverser Vorfälle auf Gemeinde- und Landkreisebene keine Möglichkeiten mehr innerhalb der FW Strukturen. Somit sind hier von mir neue Wege zu gehen."

In seiner Erklärung betonte Brem, "dass mein Austritt aus der FW Fraktion in keinem persönlichen oder inhaltlichen Dissens zwischen mir und den Vertretern der FW Fraktion im Schwäbischen Bezirkstag begründet ist – auch nicht im Kontext dieses Fraktionsaustritts."

Brem trat gegen Martin Sailer an

Brem war lange Jahre unter anderem als Landratskandidat und Fraktionschef der FW im Kreistag von Augsburg einer der führenden Köpfe der Freien Wähler, denen er sich auch immer wieder als Kandidat für überregionale Wahlen zur Verfügung stellte. Allerdings geriet der Hirblinger Brem in Gersthofen zunehmend in Gegensatz zu den dortigen Freien Wählern, die sich hinter dem FW-nahen Bürgermeister Michael Wörle versammelten. Brem kandidierte schließlich bei den jüngsten Kommunalwahlen in Gersthofen 2020 als Spitzenmann für die neue Gruppierung "BewegungZukunft". Für diese gehört er nun dem Stadtrat an.

