Mato Zelic und Uafin Joki sind die Landkreisschülersprecher 2025/2026

Zu einer eintägigen Fortbildung zur Schülermitverantwortung (SMV) trafen sich 40 Schülersprecherinnen und Schülersprecher aus 13 Mittelschulen des Landkreises Augsburg. Dies bot der Kreisjugendring (KJR) Augsburg-Land gemeinsam mit den Schulpsychologen des Staatlichen Schulamts im Landkreis Augsburg an der Mittelschule in Gersthofen an. Aus ihrer Mitte wählten die Schülersprecher ihre Vertreter aus dem Landkreis Augsburg im Bezirk Schwaben.

Die Schülersprecher kommen aus Meitingen und Zusmarshausen

Landkreisschülersprecher für das Schuljahr 2025/26 ist Mato Zelic. Der 15-Jährige besucht die Mittelschule Meitingen. Er beschreibt sich selbst als verantwortungsbewusst, hilfsbereit und teamfähig. Mato Zelic möchte sich im Schulleben engagieren und das Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern verbessern. Zu seinem Stellvertreter wurde der 16-jährige Uafin Joki aus der Mittelschule Zusmarshausen gewählt.

Workshop zur Hilfe bei psychischen Problemen

Thema im SMV-Seminar war neben der Wahl auch der Austausch der Schulen untereinander. Dazu waren 16 Verbindungslehrkräfte mitgekommen. Die Informationen über die vielen verschiedenen Projekte, die bereits durch die unterschiedlichen SMVen organisiert werden, nehmen sie nun in ihre Schulen mit. Außerdem setzten sich die Jugendlichen mit den Rechten und Pflichten als SMV, mit Gesprächsführung und dem Thema psychische Gesundheit auseinander. Alle anwesenden Schülerinnen und Schüler absolvierten den Workshop „HSN-Helfen in seelischer Not“. Eine Reihe von erlebnispädagogischen Spielen lockerte den Tag auf und ermöglichte neuen Input für das zukünftige Handeln als Schülersprecher.

