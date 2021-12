Mediennutzung in der Pandemie: Wann Eltern die Reißleine ziehen sollten

Plus Seit Beginn der Corona-Pandemie verbringen Kinder und Jugendliche noch mehr Zeit vor den Bildschirmen. Ein Experte rät den Eltern, klare Regeln zu schaffen.

Gegen das Geschehen auf dem Bildschirm kommt keiner an. Egal ob es um Fernsehen, Smartphones oder Spielekonsolen geht. Sobald der Bildschirm flimmert, sind Kinder und Jugendliche nur noch schwer zu erreichen. Knopf an, Kind aus. Eltern mögen diese Zeit schätzen, um selbst einmal Ruhe zu haben. Welche fatalen Folgen unkontrollierter Medienkonsum für ihren Nachwuchs mit sich bringt, weiß Niels Pruin von der Suchtberatung der Caritas. Seit der Corona-Pandemie kommen immer mehr verzweifelte Eltern zu ihm.