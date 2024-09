Medikamentenengpässe treffen auf steigende Erkältungszahlen

Die Arztpraxen sind voll. Die Medikamentenvorräte der Apotheken leer. Wird davon die kommende Erkältungssaison geprägt? Die Lage in den Apotheken im Landkreis sei zwar angespannt, es gäbe aber meist Alternativen zu fehlenden Medikamenten, berichtet Johannes Rehm, Inhaber der Rehm-Apotheken in Stadtbergen, Neusäß und Augsburg-Oberhausen.

Um für Kunden passende Alternativ-Medikamente zu finden, muss die Zusammenarbeit zwischen Apotheken und Arztpraxen funktionieren. Einfach sei das in einigen Fällen nicht. Arztpraxen sind besonders in der Erkältungssaison voll ausgelastet. Oft sind die Ärzte und Ärztinnen für Apothekerinnen und Apotheker kaum erreichbar, sagt der Inhaber einer Königsbrunner Apotheke, der namentlich nicht genannt werden möchte. Andere Praxen hätten für die Kommunikation mit Apotheken eigene Direktnummern, was die Zusammenarbeit angenehmer und effizienter mache.

Die Erkältungszeit geht grade erst los

Aktuell fehle es an zahlreichen Arzneimitteln. Für andere gäbe es lange Wartezeiten. Die Medikamentenengpässe seien ein „Auf und Ab“, sagt eine pharmazeutisch-technische Angestellte (PTA) der Rathaus-Apotheke in Meitingen. Manchmal erhielte die Apotheke kurzfristig doch kleinere Mengen eines Medikaments, das zuvor ausverkauft war. „Einige Antibiotika gibt es gar nicht mehr. Wir haben sie erst aus dem Ausland importiert, aber auch da sind viele bereits vergriffen“, erklärt Apotheker Rehm. Besonders verschreibungspflichtige Medikamente fehlen, so die Sprecher der Apotheken. Bei diesen sei es laut Rehms Kollegen aus Königsbrunn oft schwieriger, Alternativen zu finden als bei verschreibungsfreien Arzneimitteln. Für die nächsten Monate erwartet er keine Besserung bei den Engpässen.

Apotheken im Landkreis Augsburg bekommen die gestiegenen Erkältungs- und Corona-Zahlen zu spüren. Foto: dpa (Symbolbild)

Die Zahlen der Infektionskrankheiten steigen aktuell. Damit steigt die Anzahl der Menschen, die Medikamente benötigt. Das Infektionsradar des Bundesministeriums für Gesundheit verzeichnet für die vorletzte Woche deutschlandweit 1.120 Arztbesuche wegen akuten Atemwegserkrankungen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Davon hingen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern 71 mit Corona-Erkrankungen zusammen. Insgesamt wurde ein Anstieg festgestellt.

Dass Corona sich wieder verbreitet, merken auch die Apotheken. „Seit Ende August steigen bei uns die Zahlen der Patienten mit Corona“, berichtet der Königsbrunner Apotheker. Das bekäme man durch die betroffene Kundschaft und deren Ärzte mit. Auch Corona-Tests verkaufen sich bei vielen Apotheken im Landkreis gut. Zunächst habe dies aber nichts mit den tatsächlichen Zahlen der Covid-19-Erkrankungen zu tun, betont Rehm. Viele Menschen würden sich vorsichtshalber bei Erkältungssymptomen testen.

Altbekannte Tipps helfen, gut durch die Erkältungssaison zu kommen

Erkältungen plagen aktuell viele Menschen. Foto: Susann Prautsch/dpa (Symbolbild)

Die durch die Corona-Pandemie bekannte Maske bekommen die Apotheker bei ihren Kunden ebenfalls oft zu sehen. Apotheker Rehm schätzt die Maske für einige Personengruppen als nützlich ein. „Wenn man Erkältungssymptome hat, ist es durchaus sinnvoll, eine Maske zu tragen. Dadurch werden Mitmenschen geschützt und Weiteransteckungen vermieden. Auch Risikogruppen können durch OP-Masken möglicherweise eine für sie gefährliche Ansteckung vermeiden.“ Gesunde müssten nicht unbedingt eine Maske tragen. Ähnlich beurteilt die Situation die PTA aus Meitingen. In großen Menschenmaßen könne eine Maske durchaus ratsam sein, um sich und damit das persönliche Umfeld vor einer Ansteckung zu schützen.

Besonders große Feste wie die Wiesn in München seien ein Ansteckungsort, so Rehm. Wer sich schützen will, sollte sich gesund ernähren: „Immunsystem stärkende Maßnahmen helfen immer durch Erkältungszeiten. Bewegung an der frischen Luft, aber auch Zink und Vitamin C einnehmen kann helfen“, so der Rat aus Meitingen.