Mehr als 100.000 Menschen im Landkreis Augsburg pendeln zur Arbeit

Ob B300 (im Bild), B17, B2 oder Autobahn: Die Verkehrsadern im Augsburger Land werden immer wieder zur Staufalle, in die viele Pendler regemäßig tappen.

Plus In Schwaben hat nur knapp ein Drittel der Beschäftigten einen Job im eigenen Wohnort. Auch im Kreis Augsburg gibt es etliche Pendler. Ein Blick in die Kommunen.

Die höhere Pendlerpauschale, die die Berliner Ampel-Koalition beschlossen hat, freut besonders viele Menschen im Augsburger Land. Denn der Landkreis Augsburg ist gemeinsam mit Aichach-Friedberg der Landkreis in Schwaben mit der höchsten Auspendlerquote, weil viele Menschen ihre Arbeitsplätze außerhalb haben und fahren müssen. Das geht aus einer aktuellen Untersuchung der Industrie- und Handelskammer hervor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

