Mehr als 28 Millionen Euro für den Bau von Schulen und Kitas

Der Freistaat bezuschusst knapp 50 Projekte im Landkreis Augsburg. Davon profitieren unter anderem die Gymnasien in Gersthofen und Neusäß.

Mehr als 28 Millionen Euro schießt der Freistaat Bayern in diesem Jahr für den Bau von Schulen und Kitas im Landkreis Augsburg zu. Das haben übereinstimmend mehrere Landtagsabgeordnete aus der Region mitgeteilt. Bedacht werden knapp 50 Projekte mit Summen zwischen 50.000 und 8,3 Millionen Euro. Letztgenannte Summe geht an den Landkreis Augsburg für den Neubau des Paul-Klee-Gymnasiums Gersthofen, die mit knapp 75 Millionen Euro veranschlagt ist. Rund 4,4 Millionen Euro sind für die laufende Generalsanierung des Liebig-Gymnasiums in Neusäß vorgesehen (insgesamt ca. 60 Millionen Euro).

Nummer drei auf der Zuschussliste ist mit 2,8 Millionen Euro die Erneuerung der Schule in Langweid, jeweils eine Million Euro gibt es für Kita-Projekte in Stadtbergen und Schwabmünchen. (AZ)