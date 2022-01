Mehr als 4000 Corona-Fälle in einer Woche im Kreis Augsburg

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg bleibt unverändert hoch.

Unverändert hoch: Bei einem Wert von 1623,7 verharrt die Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg zum Start in die neue Woche. Nach den Daten des Robert-Koch-Instituts kamen innerhalb einer Woche 4155 Corona-Fälle hinzu. Die Inzidenz gibt die Zahl der registrierten Fälle innerhalb von sieben Tage je 100.000 Einwohner an.

Corona-Infektionen im Kreis Augsburg: Tatsächlicher Wert dürfte höher liegen

Die tatsächliche Zahl der Infektionen dürfte höher liegen, weil bei Weitem nicht jede bemerkt wird. Bislang am meisten Fälle an einem Tag wurden am vergangenen Donnerstag (27. Januar) gemeldet, nämlich 815. Im Nachbarlandkreis Aichach-Friedberg liegt die Inzidenz bei 1473, die bundesweiten Spitzenreiter sind Bezirke in Berlin sowie der Landkreis Dachau mit einer Inzidenz von mehr als 2500.

Im Landkreis sind bislang 351 Menschen an oder mit Corona gestorben. Zuletzt gab es keine neuen Todesfälle. (AZ)

Lesen Sie dazu auch