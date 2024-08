Mehr Bewegung und gesunde Ernährung für Kinder

Das Profil „Sport-Grundschule“ wird in Bayern seit mehr als fünf Jahren verliehen, wenn sich Schulen in den Bereichen Sport, Bewegung und gesunde Ernährung besonders engagieren. Denn: „Kinder haben von klein auf den Drang sich zu bewegen und wollen aktiv sein“, erklärte Kultusministerin Anna Stolz bei der Bekanntgabe der 100 neuen Grundschulen in Bayern, die den Titel „Sport-Grundschule“ führen dürfen. „Sport und Bewegung sind wichtige Grundlagen für ein gesundes, selbstbestimmtes und damit auch erfolgreiches Leben.“ In den Sport-Grundschulen werde dieser Grundsatz in besonderer Weise gelebt, so Stolz. In einer Zeit, in der Bewegungsmangel und ungesunde Ernährungsgewohnheiten immer häufiger auftreten würden, setze die Grundschule mit dem Profil „Sport-Grundschule“ ein starkes Zeichen für die Bedeutung eines aktiven und gesunden Lebensstils.

Breite Sport- und gesunde Pausenbrot-Angebote

Die 100 ausgezeichneten Schulen überzeugten durch Maßnahmen wie die Umsetzung des Bewegungs- und Gesundheitsprogramms „Voll in Form“, Schwimmunterricht, ein breites Sportangebot, Teilnahme an Schulsportwettbewerben und Projekte mit Sportvereinen und Hochschulen. Im Bereich gesunde Ernährung punkteten die Schulen durch Kooperationen mit der Vernetzungsstelle Schulverpflegung, gesunde Pausenbrot-Angebote und Teilnahme an Workshops zur Schulverpflegung. Zur Unterstützung erhält jede ausgezeichnete Grundschule einen Einmalbetrag in Höhe von 1.000 Euro, der für die Anschaffung von Sport- und Spielgeräten vorgesehen ist. Zudem werden personelle Ressourcen für eine zusätzliche Sportstunde in allen Klassen der Jahrgangsstufe 1 bereitgestellt.

Die offizielle Verleihung wird voraussichtlich im Rahmen zweier Zertifizierungsfeiern im Schuljahr 2024/2025 stattfinden. Unter den Prämierten sind auch zwei Schulen aus dem Landkreis Augsburg: die Grundschule Steppach und Emmersacker. (AZ)