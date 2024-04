Mehr Regenwasser für den eigenen Garten nutzen

Olivenbäume: Wer seine Muskeln trainieren möchte, kann sie jetzt morgens raus und abends wieder ins Haus stellen. Ansonsten gilt: Erst nach den Eisheiligen sollten die Bäume ins Freie. Und dann am besten nicht in die pralle Sonne. "Licht sind sie gewohnt, aber die UV-Strahlung nicht. Da droht die Gefahr von Sonnenbrand. Also lieber zuerst in den Schatten stellen und nach und nach in die Sonne", empfiehlt Frey.