Landkreis Augsburg

vor 32 Min.

Mehr Telematik an der A8 lässt auf sich warten

Plus Schon im Frühjahr sollten weitere LED-Anzeigen an der A8 im Augsburger Westen aufgestellt werden. Doch passiert ist nichts. Wann geht es nun voran?

Von Maximilian Czysz Artikel anhören Shape

Seit zwei Jahren regulieren spezielle LED-Anzeigen an der A8 zwischen zwischen Adelsried und Streitheim in Fahrtrichtung Stuttgart und zwischen Unterknöringen und Burgau in Fahrtrichtung München bei Bedarf das Tempo. Während Stoßzeiten können sie beispielsweise das Tempo auf 120 begrenzen. Oder sie zeigen bei Bedarf Überholverbote an. Eigentlich sollten noch mehr dieser elektronischen Tafeln aufgestellt werden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Zuletzt hieß es, dass die LED-Anzeigen im Frühjahr 2023 kommen. Doch passiert ist das nicht. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz hat deshalb beim zuständigen Bundesverkehrsministerium nachgehakt. Und keine konkrete Antwort erhalten. Nach Angaben der für die Umsetzung von Verkehrsbeeinflussungsanlagen an Autobahnen verantwortlichen Autobahn GmbH könne kein konkreter Termin benannt werden, hieß es aus dem Ministerium. Konkret geht es um fünf Anlagen, die das Tempo rund um Auffahrten an der Autobahn regulieren sollen. Geplant sind die Anzeigen bei Adelsried in Fahrtrichtung München, an den Auffahrten in Zusmarshausen in beiden Fahrtrichtungen, an der Auffahrt Burgau in Fahrtrichtung Stuttgart und an der Auffahrt in Leipheim in Fahrtrichtung Stuttgart.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen