Landkreis Augsburg

vor 32 Min.

Mehr Tierwohl bei Aldi? – So lebt unser Schweinefleisch

Der Ferkelerzeuger aus dem Landkreis Augsburg hat Platz für 4000 Schweinchen. In den ersten Wochen leben sie bei ihrer Mutter, danach in einer Art Kindergarten.

Plus Aldi will auf mehr Tierwohl setzen. Ein Ferkelerzeuger aus dem Kreis Augsburg hat ähnliche Pläne für seinen Hof. Doch bremst ihn jetzt ausgerechnet das Gesetz?

Von Jana Tallevi

Es geht fast zu wie in einer Spielgruppe: Gut 30 etwa sechs Wochen alte Ferkelchen teilen sich einen Koben, haben eine Wärmezone, ein wenig Spielzeug und teilweise etwas Einstreu. Sie haben Platz zum Laufen und Liegen, stehen weder in ihrem eigenen Dreck, noch sind sie selbst schmutzig. Der Ferkelerzeuger aus dem Landkreis Augsburg, bei dem sie auf die Welt gekommen sind und bei dem sie ihre ersten drei Lebensmonate verbringen werden, hat bereits Pläne in der Schublade, wie er seinen Stall noch tiergerechter gestalten könnte. Doch es gibt Gründe, warum die wohl noch eine Weile in der Schublade bleiben werden.

