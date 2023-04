Mehr Wasser für 10.000 Menschen im Lechtal dank Notverbund

Plus Der Ausbau des Notverbunds mit Mertingen befreit die Schmuttergruppe vorübergehend aus einer Zwangslage. Denn der Bau eines eigenen Brunnens sorgt für Streit.

Wasser aus Mertingen für die Orte im Norden des Augsburger Landes: Die Weichen für die Aufstockung des Notverbunds zwischen dem Zweckverband zur Wasserversorgung der Schmuttergruppe (WZV) mit Sitz in Nordendorf und der Wasserversorgung der Gemeinde Mertingen (Landkreis Donau-Ries) sind gestellt. Er soll die Versorgung von rund 10.000 Menschen mit Trinkwasser sichern.

Hintergrund: Die Trinkwassermengen im Verbandsgebiet der Schmuttergruppe, die die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf, die Meitinger Ortsteile Ostendorf und Waltershofen sowie den Mertinger Ortsteil Druisheim versorgt, sind auf 550.000 Kubikmeter im Jahr gedeckelt. Die Kommunen sind deshalb in ihren Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt (wir berichteten). Der Bau eines neuen Brunnens wurde zwar ins Auge gefasst, ist aber noch unkonkreter als die Verbindung nach Mertingen.