Mehrere Einbrüche am Wochenende im Landkreis Augsburg

Horgau Ein weiterer versuchter Einbruch ereignete sich am Freitag zwischen 3.30 Uhr und 6 Uhr. Auch hier versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Grottenberg einzudringen. Auch hier gelang dies nicht. Es entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro, heißt es im Polizeibericht.

Neusäß Am Samstag zwischen 6 Uhr und 13 Uhr ereignete sich ein Einbruch in Neusäß.. Dort wurde laut Polizei in ein Haus in der Brunhildstraße eingebrochen. Die Höhe des Beuteschaden steht aktuell noch nicht fest.