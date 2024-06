Mehrere Spendenaktionen nach Hochwasser in Nordendorf

Nach dem Hochwasser am vergangenen Wochenende häufen sich die Hilfsaktionen. An einigen Orten im Landkreis Augsburg erhalten Betroffene kostenlos Kleidung.

Die Gemeinde Nordendorf hat es bei den Überschwemmungen besonders schlimm erwischt. Nahe der Schmutter wurden Gebiete überflutet, einige Bürger mussten ihr Zuhause verlassen. Betroffene finden nun an mehreren Stellen Hilfe.

Im Edeka in Nordendorf errichteten die Mitarbeitenden eine Spendenecke. Die Idee kam von einer Kundin, um die Organisation kümmerte sich Philipp Müller, der Partner der Edeka-Inhaberin. Zwar hat die Gemeinde Nordendorf bereits ein Spendenkonto eingerichtet, das sei jedoch nur für Geldbeträge, sagt der Marktleiter Patrick Brunn.

Ede k a- M a rkt in Nordendorf sammelt Spenden für Betroffene

Am Freitagmorgen bauen Mitarbeiter den Stand auf und sortieren die Spenden. "Es ist wahnsinnig viel gekommen", sagt Brunn. Darunter seien Klamotten, Schuhe, neue Handtücher und Kinderkleidung. Einige hätten ihre Telefonnummern dagelassen, falls mehr benötigt wird. Es seien schon Betroffene dagewesen, meint Brunn. Bis kommenden Freitag steht der Stand noch im Nordendorfer Edeka. Übrig gebliebene Kleider werden an das Kleiderhaus nach Meitingen oder Nordendorf gegeben.

Zahlreiche Helferinnen und Helfer spendeten Kleidung im Edeka in Nordendorf. Foto: Marcus Merk

Fünf Tei le umsonst für Betroffene in den Kleiderläden des BRK Augsburg Land

Auch die Kleiderläden vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) haben eine "Soforthilfe für die erste Zeit nach dem Hochwasser" gestartet, erklärt Susanne von Brand vom BRK Augsburg Land. Betroffene erhalten fünf Teile umsonst. Das gilt für die Geschäfte in Göggingen, Schwabmünchen, Bobingen, Gessertshausen, Gersthofen und Meitingen. Zur Kontrolle müssen Betroffene ihren Ausweis sowie Fotos der Hochwasser-Schäden zeigen, erklärt von Brand. Verrechnet werden die Spenden über das Rote Kreuz, erklärt eine Mitarbeiterin.

Der große Andrang bleibt noch aus

Im BRK-Laden in Meitingen sei der Andrang "nicht so riesig" gewesen, berichtet eine Mitarbeiterin. "Ein paar Leute" hätten von der Aktion Gebrauch gemacht. "Ich denke schon, dass da noch was kommt", meint sie. Viele Menschen durften erst kürzlich in ihre Häuser zurück oder seien noch nicht informiert, mutmaßt sie. Willkommen seien die Betroffenen auf jeden Fall: "Es ist sehr viel Ware da." Vorerst wird die Aktion des BRK bis Ende nächster Woche laufen.

Die Kleiderkammer in Ehingen ist normalerweise nur einmal im Monat offen, für Betroffene des Hochwassers öffnet sie jederzeit. Dafür können sie sich per Mail an Elisabeth Sedlacek unter elisabeth.sedlacek@gmx.de wenden. Auch hier bleibt der Andrang aus, berichtet Sedlacek. "Der Bedarf ist ein anderer." Viele hätten vor allem Probleme mit Wasser im Keller, meint die Mitarbeiterin. Die Kleidung sei davon nicht betroffen.