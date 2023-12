Meine erwachsenen Kinder bitten mich ständig um Geld - was tun?

Plus In unserer Serie Lebensfragen geht es um das Thema Geld. Dies birgt häufig Streit. Eine Expertin aus dem Landkreis Augsburg gibt Tipps für Familien.

Wenn Rentner ständig von ihren erwachsenen Kindern nach Geld gefragt werden, ist dies häufig eine schwierige Situation. Besonders dann, wenn es zu Streit und Schuldgefühlen kommt, wenn die Bitte abgelehnt wird. Regina Mayer von der Seniorenberatung des Landkreises Augsburg gibt Tipps zu dieser Situation.

Eine pauschale Antwort hat Mayer allerdings nicht. Das sei auch nicht unüblich, verrät die Fachbereichsleiterin für Soziales Betreuungswesen und Seniorenfragen und erklärt: „In der Beratungssituation durch die Fachstelle für pflegende Angehörige würden wir in jedem Fall das Problem tiefgründiger hinterfragen, um keine pauschalen Empfehlungen auszusprechen.“