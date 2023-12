"Meine Kinder und Enkel kommen nie vorbei und rufen selten an"

Plus Wenn das Verhältnis zwischen den Generationen immer schlechter und der Kontakt immer seltener wird, leiden viele ältere Menschen darunter. Was die Sozialexpertin rät.

In vielen Familien lässt der Kontakt zur älteren Genration zu wünschen übrig. Der Besuch bei der Oma wird oftmals zur lästigen Pflicht. Aus Sicht der Senioren ergibt sich dann diese Frage, mit der wir uns im Rahmen unserer Serie "Lebensfragen" befassen: "Ich bin 75 Jahre alt und verwitwet, habe drei Kinder und fünf Enkelkinder. Trotzdem rufen sie nur selten an oder kommen zu Besuch. Wenn ich anrufe, habe ich den Eindruck, ich bin ihnen lästig. Wie kann das Verhältnis besser werden?"

„Eine glückliche Familiensituation ist nur schwer einforderbar“, gibt Regina Mayer von der Seniorenberatung im Landratsamt zu bedenken. Dennoch kennt sie in der Fachstelle für pflegende Angehörige Situationen wie diese und weiß aus der Beratung: „Die Erwartungshaltung nach Kontakt und Zuwendung wirkt oft eher abschreckend auf Familienmitglieder.“