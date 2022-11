FW-Politiker Fabian Mehring gewinnt bundesweiten Nachwuchspreis

Der Meitinger Abgeordnete gehört zu den "Top 40 unter 40" und hat prominente Vorgänger wie Christian Drosten und Annalena Baerbock.

Klappern gehört zum Handwerk, diese alte Weisheit hatte der junge FW-Politiker Fabian Mehring früh verinnerlicht. Der Mann wollte schon immer in die Berufspolitik und zieht bald zehn Jahre durchs Augsburger Land, wirbt um Zustimmung für sich und seine Ziele. Die Pflicht zur Eigenwerbung steigt, je näher der Wahltermin rückt - und da kommen Nachrichten wie diese gerade recht für einen aufstrebenden bayerischen Politiker. Selbst, wenn sie aus Berlin kommen.

Dort nämlich kürt das Wirtschaftsmagazin Capital am Donnerstag die bundesdeutschen "Top 40 unter 40" und Mehring ist darunter. Der Landtagsabgeordnete und Parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler wird mit seinen 33 Lenzen zu den bundesdeutschen Top-Entscheidern seiner Altersklasse gezählt - und zwar in der Kategorie "Politik und Staat". Gewürdigt werden mit der Auszeichnung außergewöhnliche Talente aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft.

Der Meitinger, der mit noch nicht einmal 30 Jahren in den Landtag einzog und da schon seine zweite Kandidatur fürs Maximilianeum absolviert hatte, fühlt sich und seine Mitarbeiter natürlich geehrt ("grandiose Wertschätzung"). Er weist auch darauf hin, wer in früheren Jahren schon mal zu Gewinnern dieses Talentwettbewerbs zählte und heute in einer ganz anderen Liga spielt.

Top-Virologe Christian Drosten ist darunter, FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner und Außenministerin Annalena Baerbock, aktuell gerade einmal 41 Jahre alt. Über Letztere hat Mehring übrigens neulich gesagt, sie solle nicht unser Land regieren - was wohl nur einen Schluss zulässt: Auch so ein Talentwettbewerb kann mal daneben liegen.

