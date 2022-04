Meitingen beschließt Pilotprojekt für Senioren

Im nördlichen Landkreis sollen mehr Anlaufstellen für Senioren geboten werden. Dafür will sich Meitingen mit benachbarten Gemeinden in einem Pilotprojekt zusammenschließen.

Meitingen will mehr für Seniorinnen und Senioren im nördlichen Landkreis tun. Deshalb hat der Marktgemeinderat nun ein vom Landratsamt Augsburg vorgeschlagenes Pilotprojekt beschlossen. Dabei will man gemeinsam mit benachbarten Gemeinden Anlaufstellen für Senioren bieten.

Mehr Informationsangebote für Senioren

Die Idee: schon bestehende Angebote für Senioren in Meitingen sollen mit umliegenden Gemeinden enger vernetzt werden. Zwar soll das Meitinger Quartierbüro mit seinen Räumen die Hauptanlaufstelle sein, das Konzept ist aber trotzdem dezentral. Also ein breiteres Angebot für Senioren in allen Gemeinden, die sich am Projekt beteiligen.

Dabei sind auch der Markt Biberach und die zur Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf gehörenden Kommunen. Konkret sollen sich Senioren durch dieses Projekt im nördlichen Landkreis besser über Betreuungs- und Pflegeangebote informieren können. Die Meitinger Marktgemeinderäte beschlossen ihre Zustimmung zum Projekt einstimmig. (mom)