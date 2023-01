Menschen aus dem Kreis Augsburg an die ersten Jahre mit dem "grauen Lappen"

Plus Bekannte Persönlichkeiten aus dem Augsburger Land zeigen ihre alten Führerscheinbilder her und erzählen von ihren ersten Erlebnissen beim Autofahren.

Alte Papier- und Kartenführerscheine verlieren schrittweise ihre Gültigkeit und müssen durch den einheitlichen Kartenführerschein der EU ersetzt werden. Sechs Persönlichkeiten aus dem Augsburger Land berichten, was für Geschichten sie mit ihrem "grauen Lappen" verbinden.