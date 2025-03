Migration muss den rückläufigen Trend bei Geburten auffangen

Ob sich ein Paar für ein Kind entscheidet oder nicht, ist freilich eine ganz persönliche Entscheidung - entwickelt dann aber schon bald einen öffentlichen Charakter. Denn was hängt nicht alles an den kleinen Kindern ab, die jetzt geboren werden: Kaum ein Jahr später bedingt ihre Zahl die Planungen für Krippen- und in der Folge für Kindergartenplätze. Später hängt davon ab, ob weiterführende Schulen erweitert werden oder ob dort Klassenzimmer leer stehen. Und danach wird der schon heute spürbare Fachkräftemangel durch ihre Zahl ein Thema.

Wie Statistiker so schön sagen: Die Demografie vergisst nichts. Wenn also Anfang der 2020-er Jahre weniger Kinder auf die Welt kommen, dann bekommt die Bevölkerungspyramide automatisch ab 2050 eine weitere Delle, wenn diese Babys selbst zur Elterngeneration werden. Zu spüren bekommen den Mangel jetzt schon wir alle: Wenn Kita-Plätze deshalb fehlen, weil nicht genügend Personal vorhanden ist, wenn Schulklassen größer werden, um dem Lehrermangel entgegenzuwirken, wenn der Handwerker erst Wochen nach dem Anruf kommt oder Arzttermine schwer zu bekommen sind und Betten in Pflegeeinrichtungen leer bleiben, weil es am Pflegepersonal fehlt.

Die persönliche Entscheidung hat eine öffentliche Dimension

Freilich kann niemandem vorgeschrieben werden, ob, wann oder wie viele Kinder er oder sie bekommen will, und das ist auch gut so. Jeder Grund, sich persönlich gegen ein Kind zu entscheiden, ist im individuellen Fall richtig. Sich unserer Abhängigkeit von einer klug gesteuerten Migration klar zu werden, das kann jedoch nicht schaden. Denn von dieser sind wir in Zukunft in vielen Bereichen abhängig.