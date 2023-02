Millionen fehlen: Der Kreis Augsburg muss in den nächsten Jahren sparen

Plus Hohe Investitionen und stark steigende Ausgaben belasten den Etat des Landkreises. Nun wurde ein Haushalt mit Ausgaben von fast 390 Millionen Euro verabschiedet.

Mit lediglich vier Gegenstimmen hat der Kreistag am Montag den Haushalt des Landkreises Augsburg verabschiedet. Er sieht für dieses Jahr Ausgaben von fast 390 Millionen Euro vor, darunter gut 60 Millionen Euro für Investitionen. Erstmals seit mehreren Jahren mussten die Fraktionen bei den Haushaltsberatungen ernsthaft den Rotstift ansetzen. Denn Corona, Ukraine-Krieg und Inflation hatten im Verbund mit Rekord-Investitionen dafür gesorgt, dass in der Bilanz des Kreises ein Loch von fast 15 Millionen Euro klaffte.