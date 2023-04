Landkreis Augsburg

22.04.2023

Minister tummeln sich im Kreis Augsburg – und jetzt sogar noch Söder

Staatskanzleichef Florian Herrmann am Freitag bei Quantron in Gersthofen. Links Andreas Haller (Quantron Vorstandsvorsitzender) und Herrmann in einem mit Wasserstoff betriebenen Lkw.

Plus Warum es die bayerische Politprominenz verstärkt in den Norden von Augsburg zieht – und warum das beileibe nicht jeder gut findet.

Es gibt Bilder – die sind einfach wie gemacht für den Wahlkampf. Ein seiner Symbolik wegen beliebter Klassiker: Politiker am Steuer eines möglichst eindrucksvollen Gefährts. Das kann auch mal schiefgehen, wie vor mehr als zehn Jahren Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ( CSU) erfahren musste, der vor laufenden Kameras mit einem Bagger umkippte.

Derlei Ungemach blieb Namensvetter Florian Herrmann (CSU) am Freitag bei seinem Besuch beim Lastwagen-Pionier Quantron in Gersthofen erspart. Der Leiter der Münchner Staatskanzlei überstand die Fahrt mit einem großen Elektro-Lkw ohne Zwischenfall, er hatte dafür aber auch auf dem Beifahrersitz Platz genommen. Der Gersthofer Hersteller von elektrisch betriebenen Nutzfahrzeugen, der vor einem Dutzend Jahren seinen ersten E-Bus verkauft hat, gehört zu den Vorzeigeunternehmen in der Region. Herrmann sprach dort bei einer Veranstaltung zum Thema "Wasserstoff" ein Grußwort.

