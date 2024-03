Ministerpräsident Söder ehrt verdiente Ehrenamtliche

Drei verdiente Persönlichkeiten aus dem Landkreis Augsburg haben von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder das Ehrenzeichen verliehen bekommen.

Im Kaisersaal der Münchner Residenz hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Montag ehrenamtlich tätigen Frauen und Männern aus Oberbayern, Niederbayern und Schwaben das Ehrenzeichen für Verdienste im Ehrenamt verliehen. Darunter waren auch drei Persönlichkeiten aus dem Landkreis Augsburg.

So wurden unter anderem ausgezeichnet: Simone Möckl, die Leiterin des Meitinger Jugendblasorchesters, Joachim Seebacher von der Veteranen- und Soldatenkameradschaft Stadtbergen und Andreas Wiedemann, Verwalter des Horgauer Kindergartens.

Das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten ist laut Pressemitteilung ein sichtbares äußeres Zeichen des öffentlichen Dankes für langjährige hervorragende Leistungen von Bürgerinnen und Bürgern, die sich uneigennützig in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Der Ministerpräsident verleiht es an Personen, die sich durch langjährige, mindestens 15-jährige aktive Tätigkeit in Vereinen, Organisationen und sonstigen Gemeinschaften mit kulturellen, sportlichen, sozialen oder anderen gemeinnützigen Zielen hervorragende Verdienste erworben haben.

Bayern das Land des Ehrenamtes

Söder sagte, Bayern sei das Land des Ehrenamtes. Seit 30 Jahren ist das Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten eine besondere Anerkennung für langjährigen Einsatz. In Bayern engagiert sich laut Pressemitteilung fast jeder Zweite ehrenamtlich.

"Das prägt unser Land und macht es so lebenswert. Der Freistaat unterstützt dieses Engagement mit Vereinspauschalen, der Übernahme von Gema-Gebühren und der Steuerfreiheit von Ehrenamtspauschalen", betonte der Politiker. Auch bei der Bürokratie gelte zukünftig Vorfahrt für das Ehrenamt. Die Rede des Ministerpräsidenten endet mit den Worten: "Allen Engagierten ein herzliches Dankeschön – Bayern ist stolz auf Sie.“ (AZ)