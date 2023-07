Mit dem Kulturschlüssel im Landkreis Sommerkonzerte und Feste erleben

Bei dem Projekt werden Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zusammengebracht, um gemeinsam Kultur zu erleben. Im Sommer ist das Angebot besonders groß.

Ob Freiluftkino in Gersthofen, Stadtfest in Neusäß oder Konzerte im Lesepark in Königsbrunn: Wahrscheinlich ist der Juli der Monat mit den meisten kulturellen Veranstaltungen, nicht nur im Augsburger Land. Doch nicht für jeden und für jede ist es leicht, daran auch teilzunehmen. Menschen mit einer Beeinträchtigung tun sich manchmal schwer, dabei zu sein. Weil sie alleine nicht hinkommen, weil sie sich überfordert fühlen oder weil sie einfach niemanden haben, der sie begleitet. Doch das muss nicht sein. Mit dem Projekt Kulturschlüssel im Landkreis soll sich das ändern. Der Kulturschlüssel funktioniert - könnte aber noch mehr Schwung vertragen.

Der Kulturschlüssel soll Menschen mit Behinderung unterstützen, am kulturellen Leben teilzunehmen, indem es sie mit ehrenamtlichen Begleitpersonen zu Veranstaltungen zusammenbringt. Auf der anderen Seite können Kommunen geeignete Veranstaltungen bei der Vermittlungsstelle melden oder Eintrittskarten spenden. Bis zum Jahresende liegen dem Kulturschlüssel bereits 350 ansonsten kostenpflichtige Eintrittskarten vor, sagt Projektleiterin Maria Pfister. Die Vermittlungsstelle ist beim Kreisverband Augsburg-Land des Roten Kreuzes angesiedelt. Sie sagt aber auch: "Es könnten sich noch mehr Kulturgenießer melden".

Kulturschlüssel-Projekt: Es ist nicht ganz leicht, die Zielgruppe zu erreichen

Kulturgenießer, das sind behinderte Menschen, die sich an die Kulturschlüssel-Stelle wenden können, wenn sie einmal zu einem Konzert, ins Theater oder zu einer Lesung möchten. Ihnen vermittelt Maria Pfister neben der Eintrittskarte auch eine Begleitperson, die die Veranstaltung dann ebenfalls kostenlos besuchen kann. "Als Begleiter oder Begleiterin kann sich jeder und jede über 18 Jahren melden", sagt Maria Pfister. Wer sich im Umgang mit behinderten Menschen unsicher fühlt, wird vom Roten Kreuz zunächst geschult. Dabei wird unterrichtet, wie ein Rollstuhl funktioniert oder wie man Menschen mit einer Sehbehinderung am besten unterstützt.

Nicht immer ist es jedoch leicht, Menschen mit Beeinträchtigung für die Veranstaltungen zu finden. Zwar mache sie das Projekt über Behindertenbeiräte der Kommunen oder in Wohngruppen bekannt, so Maria Pfister. Doch alle könne man so nicht ansprechen. Vor allem dann, wenn Menschen mit Beeinträchtigung alleine leben. Dabei geht es im Kulturschlüssel genau darum: Menschen aus ihrer Isolation zu helfen und am öffentlichen, kulturellen Leben teilhaben zu lassen.

Ein Erkennungszeichen hilft beim ersten Treffen

Weil Kulturgenießer und Kulturbegleiter zumindest bei der ersten Begegnung Fremde füreinander sind, hat das Rote Kreuz sogar ein eigenes Erkennungszeichen entwickelt, das beide tragen. Entstanden ist das Projekt im Rahmen der erfolgreichen Qualifizierung des Landkreises als Gastgeberregion ("Host Town") für die Special Olympics World Games, die vor Kurzem in Berlin stattfanden. Teil der Bewerbung war, ein Projekt für Teilhabe aller Menschen zu entwickeln. Deshalb hofft Maria Pfister, dass sich das Projekt langfristig etabliert. Bislang konnten 54 Begleitungen vermittelt werden, sagt sie.

Was schon richtig gut läuft, sind die Angebote der Kulturspender. Die Stadt Neusäß hat gerade mehrere Karten für die Summe Sound Party des Jugendbeirats im Stereoton am Samstag, 8. Juli, zur Verfügung gestellt sowie mehrere Karten für Aufführungen in der Stadthalle im Herbst. "Welche das genau sein werden, steht aber noch nicht fest", so Michaela Axtner aus dem Rathaus. Auch die Stadthalle Gersthofen gehört ab der kommenden Spielzeit zu den „Kulturspendern“. „Das ist eine tolle Aktion, der wir uns gerne anschließen“, erklärt Kulturreferent Uwe Wagner. Kulturspender sind auch die Gersthofer Blasharmoniker, allerdings in kleinerem Ausmaß, weil die meisten Veranstaltungen der Musikerinnen und Musiker ohnehin kostenlos besuchbar sind. Die Stadt Königsbrunn hält sich noch ein wenig zurück mit Kartenspenden. Das Kulturangebot sei größtenteils kostenlos und solle ohnehin allen Menschen offen stehen, heißt es aus dem Rathaus. Für andere Kommunen ist es kein Problem, kostenlose Tickets zur Verfügung zu stellen. So offeriert der Markt Meitingen Karten für das Sommerfest am 21. Juli. Schließlich macht einen großen Teil des Projekts die Begegnung von Menschen mit Beeinträchtigung und ihren Begleitpersonen aus.

Viele Veranstaltungen finden auch in Augsburg statt

Viele Veranstaltungen werden dem Projekt aus der Stadt Augsburg gespendet, wie Jahreskarten für die Fuggerei, Karten zu Aufführungen des Staatstheaters oder zur Lichternacht im Botanischen Garten sowie zu den sommerlichen Konzerten im Annahof. Im Winter war sogar ein Besuch bei einem Eishockeyspiel des AEV dabei, erzählt Maria Pfister.

Interessierte können eine E-Mail an kulturschluessel@kvaugsburg-land.brk.de senden oder sich telefonisch an Maria Pfister wenden unter 0821/9001-12.